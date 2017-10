QUINTANILLA ABRIÓ EL PRÓLOGO EN MARRUECOS CON UN TERCER PUESTO

El Rally de Marruecos arrancó con un convulsionado prólogo de 12 kms en las afueras de Fez, que en un comienzo dejó a varios pilotos sancionados por no marcar un punto de ruta. Sin embargo, al cabo de las protestas de algunos equipos la penalidad fue anulada por los jueces de la FIM, y solo se mantuvo una sanción de 6 minutos para el francés Antoine Meo (KTM) por exceso de velocidad en una zona restringida.

Pero en medio del caos general, Pablo Quintanilla (Husqvarna) hizo bien su trabajo: terminó tercero, a solo segundos del británico Sunderland y del austríaco Walkner, ambos corredores de KTM.

La posición obtenida le permitió al chileno elegir un buen lugar para la primera etapa, que mañana tendrá difíciles 272 kms selectivos entre Fez y Erfoud, más 587 kms de enlace.