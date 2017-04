Quintanilla al acecho de los líderes en Qatar

Otro paso adelante dio Pablo Quintanilla hoy en el Rally de Qatar, al terminar tercero en la segunda etapa (353 kms cronometrados entre Sealine y Losail Circuit) y donde se impuso el el austríaco Matthias Walkner (KTM) en 4:01:25.



El piloto chileno llegó a la meta seis minutos y seis segundos por detrás de Walkner, y a poco más de tres minutos del portugués Paulo Goncalves (Honda). “Estoy haciendo la carrera con la cabeza fría, porque no estoy al 100 por ciento en lo físico. Tengo un dolor fuerte en la rodilla izquierda, que vengo arrastrando de un entrenamiento en Dubai; me tiene con algunas limitaciones sobre la moto y hace que sea más difícil de lo normal manejar “, confesó Pablo.

“Ayer en la tarde me hicieron exámenes en una clínica en Doha y más tarde sabremos los resultados, porque los enviaron a Austria para que los revise el doctor del equipo. Igual puedo seguir compitiendo y la opción de meterme en el podio no se me ha escapado, al contrario, hoy hice una mejor especial que ayer”, cerró el campeón del mundo.

La clasificación general sigue liderada por el británico Sam Sunderland (KTM), seguido de Goncalves, Walkner y Quintanilla, pero la diferencia del chileno con los tiempos del podio es de apenas tres kinutos.

La tercera etapa de la competencia en el desierto qatarí será de 337 kilómetros de sector selectivo, con partida en Abu Thaylah y meta en Losail Circuit.

Sealine Qatar Rally Etapa 2 / Sealine-Losail Circuit / Especial: 353 kms 1° Matthias Walker/AUT/4:01:25 2° Paulo Gonçalves/POR/Honda/+3:14 3° Pablo Quintanilla/CHI/Husqvarna/+6:06

4° Sam Sunderland/GBR/KTM/+6:18 5° Pierre Renet/FRA/Husqvarna/+8:04 6° Kevin Benavides/ARG/+9:05 7° Antoine Meo/FRA/KTM/+31:25