Quintanilla da pelea en extrema primera etapa del Rally Ruta 40

La rudeza del primer día del Rally Ruta 40, de 321 kms por la accidentada pampa entre San Juan y Villa Unión, al menos no dejó marca en el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), quien finalizó 5° en el parcial, a 11:32 del vencedor británico Sam Sunderland (KTM).

Quintanilla avanzó, además, al quinto puesto en la clasificación general, que encabeza el propio Sunderland con 3:44:33, seguido del portugués Paulo Goncalves (Honda) y del salteño Kevin Benavides (Honda).

Tal fue la crudeza del primer día en el norte trasandino, que tres buenos pilotos abandonaron la prueba especial a medio andar: el joven local Luciano Benavides (KTM) por fractura en la clavícula derecha, el mendocino Franco Caimi (Yamaha) por rotura de motor y el francés Adrien Van Beveren (Yamaha), tras quebrar las suspensiones.

La segunda etapa tendrá 336 kms, con partida en Villa Unión y meta al interior del poblado de Tinogasta.

Pablo Quintanilla:

“Fue muy duro el comienzo. Me tocó mucho polvo en los primeros 150 kms y lo hice con calma; me vi limitado por la poca visibilidad en un terreno muy áspero, por lechos de ríos y lleno de piedras. En la segunda parte tampoco arriesgué: no podía pasar a los lentos en la mitad del polvo, y atrás los rápidos venían con más ritmo que yo”.