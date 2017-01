Quintanilla: “Fue un día negro, de esos que nunca quieres tener”

Pablo Quintanilla era el mejor latinoamericano en la edición 2017 del Dakar. Todo iba de acuerdo a lo planeado, pero la etapa de ayer terminó con el chileno inesperadamente fuera de competencia. Una fuerte caída, con pérdida de conocimiento, fue lo que sacó de carrera al líder del equipo Rockstar Husqvarna faltando dos días para el final, cuando estaba segundo en la clasificación general.

“Había perdido mucho tiempo en la primera especial, estaba buscando una nota fuera de pista y me desvié 10 kilómetros; con eso me fui más de 50 minutos para atrás. Ahí empezaron las malas sensaciones y decisiones apresuradas, aunque a esa altura mi intención solo era terminar la etapa”, comenzó explicando el campéon mundial de rally.

“Iba por un camino rápido, sinuoso y con piedras. En la mitad de una curva a la derecha le pegué a una piedra, perdí el control de la moto, me salí de la pista y afuera había un hoyo; hasta ahí recuerdo. Me despertó un piloto, que ya había llamado al helicóptero, pero después se me apagó de nuevo la película y desperté cuando estábamos en el aire”, continuó.

Pese a la mala jornada, ‘Quinta a Fondo’ está consciente que la sacó barata esta vez y comentó: “Fue un día negro, de esos que nunca quieres tener, pero que forman parte del deporte. Es lamentable, pero de verdad agradezco no tener ninguna lesión para lo fuerte que fue la caída. Ahora regresaré a Chile, descansaré un par de semanas y volveré a entrenar más fuerte que antes, porque pelear esta carrera sigue siendo mi gran objetivo”.

