Quintanilla sigue en competencia pese a problemas físicos

No ha sido fácil el Rally de Qatar para Pablo Quintanilla. Una distensión de los ligamentos en la rodilla izquierda, producida la semana pasada en un entrenamiento en Dubai, lo tiene a maltraer y dándoles ventaja a sus rivales en la segunda carrera del mundial.



Hoy, el piloto de Husqvarna terminó sexto en la tercera etapa, que tuvo 337 kms de sector selectivo entre Abu Thaylah y Losail, a siete minutos y 20 segundos del vencedor y líder de la clasificación general, el británico Sam Sunderland (KTM).

“Fun un día complicado en términos de navegación, con muchos apuntes, un roadbook que tuvo 460 notas en total. Me sentí bien hasta la mitad de la especial, que iba por caminos rápidos, pero después entramos a las partes trabadas y con piedras, ahí se me hizo difícil manejar porque la fricción me produjo mucho dolor en la rodilla”, sintetizó el chileno.

“Ha sido una semana muy complicada, tengo que bajar la intensidad por esta inflamación en la rodilla izquierda, pero igual mantengo viva la opción del podio y mañana haré lo que pueda para lograrlo”, dijo Pablo.

La cuarta etapa y final de la prueba en Qatar se disputará mañana, y tendrá 343 kilómetros cronometrados entre la localidad de Al Zubara y el parque de asistencia montado en el Circuito International Losail.

Sealine Qatar Rally Etapa 3 / Abu Thaylah-Losail Circuit / Especial: 337 kms 1° Sam Sunderland/GBR/KTM/4:02:39 2° Kevin Benavides/ARG/+3:58 3° Matthias Walker/AUT/+5:32 4° Paulo Gonçalves/POR/Honda/+3:14 5° Pierre Renet/FRA/Husqvarna/+7:00 6° Pablo Quintanilla/CHI/Husqvarna/+7:20

Clasificación general