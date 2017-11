Rallymobil: El Gran Premio De Valparaíso Se Lo Llevó Samuel Israel

Las cinco categorías del certamen ya tiene al número de la temporada: Cristóbal Vidaurre (R3), Francisco “Chaleco” López (R2), Santiago Gambetta (R3 Lite), Martín Etcheverry (R2 Lite) y Franco Illino (N3)

Con un impresionante ritmo de carrera, seguridad y madurez, el piloto Samuel Israel (Citroën DS3) se adjudicó la séptima y penúltima fecha del Campeonato RallyMobil “Gran Premio de Valparaíso”, obteniendo así su primer triunfo en su corta trayectoria deportiva en la categoría R3, donde pese a no cumplir la prueba completa, el capitalino Cristóbal Vidaurre (Citroën) se coronó campeón por quinta vez en los 18 años del torneo automovilístico más importante del país.

Pero Vidaurre no fue el único que cantó y celebró por la corona obtenida. También lo hicieron el argentino Santiago Gambetta (Renault Clio R3) en la R3 Lite y el osornino Martín Etcheverry (Ford Fiesta) en la R2 Lite. Con anticipación lo habían hecho también Francisco López (Peugeot 208) y Franco Illino (Suzuki SX4) en la N3.

Volviendo a Samuel Israel, el piloto de 25 años logra de esta forma su primer triunfo en la clasificación general al imponerse con 1 hora 39minutos 36 segundos 5 décimas en los 151,7 kilómetros totales de especiales, aventajando por 1 minuto8 segundos 4 décimas a Ramón Ibarra (Renault Clio R3), y por 1’27”4 a Francisco “Chaleco” López (Peugeot 208), quien en un auto de menor cilindrada (R2) se subió al podio.

“Nunca ha sido fácil ganar un rally. En los seis años que estoy compitiendo es mi triunfo más importante. Estoy contento especialmente por el equipo que en conjunto hemos realizado un gran trabajo para llegar a este resultado”, indicó el representante del equipo Monster-Procircuit.

Israel gana justo en un periodo de decisiones, pues el próximo año pretende ir a estudiar a Madrid, España, para continuar sus estudios de ingeniería comercial que ha realizado en la Universidad Andrés Bello. “La idea es seguir corriendo en la R3 en Chile, pero tendré que ver cómo lo hago cuando me vaya a España, si la universidad europea me deja viajar o no. La otra posibilidad es correr allá en un R5. Tengo tiempo para programar todo. Ahora lo único que quiero es disfrutar este Gran Premio que acabo de ganar”, concluyó Samuel Israel.

Quien vivió la jornada de distintas formas en la Región de Valparaíso fue Cristóbal Vidaurre (Citroën DS3), quien cuando largó la noche del viernes en Casablanca y al no hacerlo Jorge Martínez, lo alzó como campeón de la serie R3, el segundo título en la categoría y el quinto nacional durante su trayectoria como piloto de autos.“Lamentablemente, no pude terminar. Por un problema en la presión del aceite antes de largar el último prime, debí abandonar. Así son las carreras de autos. Ahora a preparar el MotorShow y a disfrutar esta nueva corona”, manifestó Vidaurre.

En la misma categoría R3 destacaron los hermanos Ramón y Cristóbal Ibarra, segundo y tercero en la categoría, el mejor resultado que han conseguido en la temporada. “Llegar al podio junto a mi hermano es un premio a todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo el año. Esto nos da energía para seguir con más fuerza en el futuro”, indicó Ramón Ibarra.

El que también hizo historia es Francisco “Chaleco” López, quien se subió al podio en la clasificación general al ubicarse tercero detrás de Samuel Israel y Ramón Ibarra. “Le tenía mucho respeto a Casablanca, pero finalmente tuve una buena carrera, la más rápida que he tenido, por ello fue una prueba redonda”, comentó Chaleco López, quien en la fecha pasada se había titulado campeón de la R2 por adelantado.

El argentino Santiago Gambetta en su primera intervención en el Campeonato RallyMobil se llevó el título a la ciudad de San Juan. “Hacemos un gran sacrificio para representar a Argentina. Gracias a Dios los esfuerzos dieron sus frutos. Ahora queremos gozar el MotorShow sin presiones. Sobre el 2018 más adelante veremos cómo sigue nuestra carrera”, expresó el trasandino.

A quien le costó también fue al osornino Martín Etcheverry en la serie R2 Lite. “Estoy muy contento. Fue una temporada que dio muchos más frutos de lo que esperaba, porque en un principio nos íbamos a concentrar sólo en el campeonato del sur, y aquí estamos como campeones nacionales”.

En la N3, Franco Illino se consagra por segundo año consecutivo como campeón en la serie que en 2018 desaparece del torneo. “No tuvimos suerte en Valparaíso porque fundimos el motor en la primera etapa, sin embargo, nos quedamos con la alegría de que somos nuevamente los número uno con mi navegante Christian Troncoso”.

La próxima fecha y final del Campeonato RallyMobil se efectuará los días 2 y 3 de diciembre con el MotorShow en la cuesta Chacabuco, ubicada al norte de la Región Metropolitana.

CLASIFICACIÓN GENERAL

CATEGORIA R3

1° Samuel Israel (Citroën DS3) 1 hora 39minutos 36 segundos 5 décimas

2° Ramón Ibarra (Renault Clio R3) 1:40’44”9

3° Cristóbal Ibarra (Renault Clio R3) 1:41’28”7

CATEGORÍA R3 LITE

1° Santiago Gambetta (Renault Clio R3) 1:43’42”8

2° Samir Assaf (Renault Clio Turbo) 1:55’50”0

3° Germán Lyon (Citroën DS3) 1:57’38”2

CATEGORÍA R2

1° Francisco López (Peugeot 208) 1:41’03”9

2° Martín Suriani (Peugeot 208) 1:42’06”4

3° Felipe Rossi (Peugeot 208) 1:43’42”5

CATEGORÍA R2 LITE

1° Patricio Muñoz (Peugeot 208) 1:45’00”0

2° Martín Etcheverry (Citroën DS3) 1:45’53”7

3° Cristián Naser (Peugeot 208) 1:48’52”5

CATEGORÍA N3

1° Juan Carlos Rosas (Mitsubishi Lancer) 1:54’18”0

RANKING GENERAL

CATEGORIA R3

1° Cristóbal Vidaurre (Citroën DS3/Conveyor Belt-Cooper Tires) 139 puntos

2° Jorge Martínez (Citroën DS3/Joker-PF-Loto) 106

3° Benjamín Israel (Citroën DS3/Monster-ProCircuit) 98

CATEGORIA R3 Lite

1° Santiago Gambetta (Citroën DS3/Motorola-San Juan) 92 puntos

2° Manuel Brito /Citroën DS3/León Servicio Automotriz) 69

3° Sebastián Silva (Renault Clio R3/Mamut-Axalta-Automotora DyB) 71

CATEGORIA R2

1° Francisco López (Peugeot 208/Copec-Moto X-Cooper Tires) 162 puntos

2° Joaquín Ruiz de Loyzaga (Ford Fiesta/Rudel SA-Instarent-3M) 96

3° Felipe Rossi (Peugeot 208/Peugeot Sport Chile-Joker) 85

CATEGORIA R2 Lite

1° Martín Etcheverry (Ford Fiesta/Kovacs-Frigosorno-Ac Delco) 115 puntos

2° Patricio Muñoz (Peugeot 208/Epysa-EmeBus) 102

3° Cristian Naser (Peugeot 208/Motorola-Clínica Meds) 87

CATEGORIA N3

1° Franco Illino (Suzuki SX4/Suzuki Rally-Ultimate-Salming) 134 puntos

2° Pedro Devaud (Honda Civic/D’Toros-Black Forest) 112

3° Juan Carlos Rosas (Mitsubishi Lancer/JCRMAQ-Áridos Rosas) 68

