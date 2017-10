RALLYMOBIL: LLUVIA PRONOSTICADA ENCIENDE LA FECHA DE RANCAGUA

El agua caería la noche de este miércoles y por la tarde del sábado, colocando más rápido los caminos ripiados de la región de O’Higgins.

Una ruta húmeda por las lluvias pronosticadas para la noche de este miércoles y la tarde del sábado 7 presentará la sexta fecha del Campeonato RallyMobil Rancagua-Machalí “Gran Premio Carlo de Gavardo”, lo que hará una carrera técnica y estratégica para los participantes de las cinco categorías que lucharán por un lugar en el podio y por asegurar los líderes el título de la presente temporada.

“Será poca la lluvia que caerá. No será intensa según la información entregada por la oficina meteorológica. Por otro lado los caminos son ripiados, firmes y rápidos. La estrategia será fundamental a la hora de buscar resultados”, explicó el director de la prueba Kurt Horta.

La competencia tendrá un intenso ritmo desde el inicio de la prueba el viernes 6 desde las 19:45 horas en Avenida República de Chile, frente a la medialuna de Rancagua, cuando largue la carrera desde la rampa de partida, para de inmediato disputar la Súperespecial Nocturna sobre pavimento en un circuito de 1.100 metros.

Una de las categorías más expectantes será la R3, donde el líder Cristóbal Vidaurre (Citroën DS3) suma 102 puntos, e intentará mantener la punta, pese a los ataques que recibirá de sus escoltas con opción al título Jorge Martínez (Citroën DS3) con 95 y Benjamín Israel (Citroën DS3) con 93.

“Así como está la tabla de posiciones, no hay nada definido ni escrito sobre el final del campeonato. Aún hay 68 puntos en disputa y mi opción está todavía plenamente vigente, pero no todo dependerá de mi actuación si no lo que ocurra con Cristóbal Vidaurre y Jorge Martínez. Debo superarlos y que la suma de puntos por partes de ellos sea ínfima o cometan algún error”, comentó un expectante Benjamín Israel, tercero en el ranking.

En la R3 Lite, el argentino Santiago Gambetta marcha líder de la subcategoría R3 Lite, con 64 puntos, quien debutará en Rancagua al mando de un Citroën DS3. El trasandino aspira a ser campeón y pretende que en Rancagua se empiece a pavimentar el camino al título dejando atrás los abandonos en Frutillar y Vicuña. Lo siguen Manuel Brito (Citroën DS3) con 49 unidades y Sebastián Silva (Renault Clio R3) con 30.

En la R2 la historia es muy similar a lo que se está viviendo en las otras categorías. En ella, Francisco López (Peugeot) es el líder con una amplia ventaja de 36 puntos sobre Emilio Fernández (Ford Fiesta) y Joaquín Ruiz de Loyzaga (Ford Fiesta). En la R2 Lite, Martín Etcheverry se enfrentará a rutas que le acomodan para asegurar la ventaja que ostenta ante Cristián Naser (Peugeot 208) y Luis Núñez (Peugeot 208). En la N3, Franco Illino (Suzuki SX4) está por 23 unidades sobre Pedro Devaud (Honda Civic) y Gustavo Aguilar (Honda Civic), quien no se presentará en Rancagua.

CRONOLOGÍA

Viernes 6

14:00 Shake Down sector Relave

16:00 Fin del Shake Down

19:45 Largada Estelar en Av. República frente a la Medialuna

20:00 Súper Especial Nocturna (SPE 1) Av. República de Chile

Sábado 7

09:43 PE 2, Sierra Nevada-Cumbre (17,2 kms)

11:51 PE 3, Cumbre-Sierra Nevada (17,1 kms)

12:23 PE 4, Chacayes-Cauquenes (6,9 kms)

12:46 PE 5, Termas de Cauquenes-Sauzal (8,4 kms)

15:15 PE 6, Chacayes-Cauquenes (6,9 kms)

15:38 PE 7, Termas de Cauquenes-Sauzal (8,4 kms)

Total kilómetros 2ª Etapa: 187,3

Total PE: 64,9

Total Etapa: 191,6

Total PE: 66

Domingo 8

09:24 PE 8, Sauzal-Termas de Cauquenes (8,6 kms)

09:59 PE 9, Sierra Nevada-Cumbre (17,2 kms)

12:07 PE 10, Cumbre-Sierra Nevada (17,1 kms)

12:39 PE 11, Chacayes-Cauquenes (6,9 kms)

15:08 PE 12, Sauzal-Termas de Cauquenes (8,6 kms)

16:20 PE 13, Chacayes-Cauquenes (6,9 kms)

Total kilómetros 3ª Etapa: 210

Total PE: 65,3

Total Rally: 401,6

Total PE: 131,3

RANKING GENERAL

Categoría R3

1° Cristóbal Vidaurre /Citroën DS3 / 102 puntos

2° Jorge Martínez / Citroën DS3 / 95

3° Benjamín Israel / Citroën DS3 / 75

Categoría R3 Lite

1° Santiago Gambetta / Renault Clio R3 / 64 Puntos

2° Manuel Brito / Citroën DS3 / 49

3° Sebastián Silva / Renault Clio R3 / 30

Categoría R2

1° Francisco López / Peugeot 208 / 109 puntos

2° Emilio Fernández / Ford Fiesta T / 73

3°Joaquín Ruiz de Loyzaga / Ford Fiesta / 67

Categoría R2 Lite

1° Martín Etcheverry (Ford Fiesta / 85 puntos

2° Cristián Naser / Peugeot 208 / 60

3° Luis Núñez / Peugeot 208 / 58

Categoría N3

1° Franco Illino / Suzuki SX4 / 106

2° Pedro Devaud / Honda Civic / 83

3° Gustavo Aguilar / Honda Civic / 47

