Subaru Chile presenta el New XV para Latinoamérica

New XV, éxito de ventas a nivel global de Subaru, combina una estructura compacta con capacidades SUV reales gracias a su core tecnológico Subaru Symmetrical AWD, posee un diseño todo terreno y deportivo. Se trata de un crossover con múltiples ajustes, para una conducción en ciudad y outdoor. Representa el primer cambio de modelo desde su lanzamiento en 2012, ofreciendo un diseño distintivo con una mejora en la conducción en diferentes de condiciones de camino y clima, que adopta la nueva Plataforma Global Subaru que entrega seguridad de clase mundial en caso de accidente y prevención del peligro, así como avances en la maniobrabilidad y confort para el conductor. Subaru All New XV es el segundo modelo de la nueva generación de automóviles anunciado en el plan de mediano plazo Prominence 2020 que entrega a los usuarios “Placer y Tranquilidad Total”.

Principales Características de All New XV

Subaru New XV refleja la nueva filosofía de diseño de la marca Dynamic & Solid, con un diseño todo terreno y deportivo único. La calidad de las terminaciones interiores y exteriores demuestran una exhaustiva preocupación por los detalles, llevando a un nuevo nivel la funcionalidad de Subaru.

Exterior

Con un look que entrega sensaciones de amplitud sumado a un bajo centro de gravedad, característica de la deportividad Subaru, New XV posee una estructura unificada de tres dimensiones que se extiende desde la grilla hexagonal hasta las luces ojo de halcón. Su máscara es el punto de inicio desde donde fluye la parte frontal, a través de los paneles de las puertas y hasta el final del auto, con cada pieza uniéndose en forma sólida y armónica. La poderosa parrilla hexagonal y los revestimientos color negro mate del parachoques delantero, expresan su funcionalidad como SUV subrayando las características off road del modelo.

La rica inflexión característica de la línea extendida que comienza en el parachoques delantero, cruza el automóvil y termina en la parte posterior, dándole un mayor dinamismo y energía. Las poderosas prolongaciones de los guardafangos expresan la confiabilidad del sistema SAWD de Subaru. Los revestimientos color negro mate que se inician en la parte frontal, continúan por sobre los arcos de las ruedas y los costados del parachoques trasero, creando una forma dinámica que expresa todo el placer que se espera de un crossover.

El diseño de las luces traseras comparten el mismo motivo que las delanteras, entregando una look amplio y bajo similar al frontal. La silueta compacta y poderosos contornos de la cabina, combinados con las luces, crean un ágil y deportivo diseño. Contrasta con el tono todo terreno que entrega el spoiler y revestimientos del parachoques trasero, enfatizando las características distintivas de New XV.

El nuevo modelo además combina la esencia del performance superior Subaru en aerodinámica, visibilidad y estilo avanzado.

Destaca el look deportivo del nuevo diseño de las llantas de aluminio; casual y todo terreno.

Los nuevos colores exteriores ofrecen dos nuevas opciones: Cool Gray Khaki and Sunshine Orange. Ambos tonos llevan al máximo esplendor los revestimientos negro mate, destacando la imagen funcional del Subaru XV.

Interior

La combinación de deportividad, diseño y sofisticada construcción entrega un interior que sobrepasa a los de su categoría.

El diseño espacioso, fluye desde el panel de instrumentos, recorre los vértices de las puertas que entregan una sensación de refinamiento interior.

La renovada forma de los asientos permite que el cuerpo del conductor y pasajeros calce perfecto, mejorando su habitabilidad y postura de conducción. Además, las telas de los asientos impermeables y los diferentes tonos de grises enfatizan el carácter de New XV.

En el centro del panel, una pantalla multifuncional touch de 6.5 y 8 pulgadas, ambas con sistema de Infotainment, pueden ser conectadas a teléfonos inteligentes.

El display multifuncional ofrece un amplio rango de contenido de fácil acceso. El nuevo diseño de la pantalla entrega diversión e información de gran utilidad para todos los pasajeros.

Detalladas puntadas de color naranjo en el panel de instrumentos complementan la calidad y sensación al tacto.

Adicionalmente la excelente visibilidad, espaciosa cabina y zona de carga reafirman el mejorado diseño interior.

El diámetro más pequeño del volante, permite una mejor maniobrabilidad y rápido control.

Maniobrabilidad que combina performance real de un SUV junto a una sensación dinámica

Subaru New XV incorpora una serie de optimizaciones que logran una sensación de conducción dinámica, cómoda y segura. Basadas en un análisis minucioso y preciso del comportamiento del automóvil como la dirección, vibración y sonidos, junto a otros elementos que el conductor detecta al manejar, se alcanzó una configuración propia de esta primera generación de Subaru, superando con creces en calidad a otros modelos de su clase. Al mismo tiempo con la mejora de las capacidades esenciales de un SUV, como la maniobrabilidad en caminos de baja adherencia, recoge magistralmente las permanentes demandas hacia los crossover.

Estructura y Chasis

La nueva plataforma aumenta la rigidez de la carrocería y chasis (aumentó de 70% a 100% en los presentes modelos) perfeccionando sustancialmente el sistema de suspensión. Su bajo centro de gravedad brinda una excelente respuesta en la conducción que permite controlar el automóvil de manera precisa. Al eliminar el movimiento innecesario en la maniobrabilidad, ofrece estabilidad superior en rectas y máximo performance en curvas, sin perder el gran despeje del suelo de 220mm que requiere un SUV.

El marco de la carrocería fue optimizado junto con puntos de unión más resistentes entre las piezas, permitiendo que la nueva estructura mejore la rigidez de la torsión un 70% en comparación con el actual modelo. Esto distribuye la distorsión a través de la estructura del automóvil, reduciendo vibraciones en el volante, piso y asientos, entregando tranquilidad al conductor que supera a todos los modelos dentro de su categoría.

La nueva plataforma incrementa el punto de anclaje de la suspensión, mejorando la capacidad de absorción de la suspensión sin sufrir deformaciones en el chasis, entregando un suave y confortable andar. Con la incorporación de la barra estabilizadora trasera, la nueva plataforma reduce el derrape del vehículo un 50% en comparación con el presente modelo.

La relación de los engranajes de la dirección fue aumenta de 14:1 a 13:1, mejorando la agilidad de maniobra, característica de este modelo.

El sistema de Torque Vectorial Activo mejora el performance en curvas.

Incorpora un conveniente freno de estacionamiento electrónico.

Control AWD

Adicionalmente al sistema Symmetrical AWD, New XV cuenta con X-Mode, capaz de mejorar la performance en conducción en diferentes condiciones de camino o clima a través de un control optimizado del motor, la tracción de las cuatro ruedas y frenado junto a otras funciones. El control de descenso entrega tranquilidad al conductor a baja velocidad al enfrentar pendientes en descenso.

Motor

Motorizaciones 1.6L y 2.0L estarán disponibles en New XV

Diseñado para una respuesta rápida y de aceleración inmediata al presionar el pedal del acelerador, el motor Subaru Bóxer 1.6L asegura la entrega de un amplio torque en el rango bajo y medio de revoluciones.

Cerca del 80% de las partes del motor Subaru Bóxer FB 2.0L de inyección directa fueron completamente renovadas en comparación con el motor anterior, transformándolo en una unidad más liviana que entrega más fuerza y economía de combustible.

La caja de transmisión Lineatronic CVT, mejora ampliamente expandiendo su relación de marcha de 6.28 a 7.03. Es además 7.8 kilos más liviana en comparación con su modelo anterior, entregando más aceleración, performance y ahorro de combustible. Además de emplear un completo sistema de transmisión automática, posee un modo manual que simula siete velocidades para una aceleración controlada.

El ruido y las vibraciones se redujeron considerablemente tanto en el motor como en la transmisión, que entrega una sensación de conducción placentera y dinámica.

Seguridad de Clase Mundial

El desempeño de seguridad de Subaru ha sido altamente calificado por organizaciones internacionales. New XV adoptó tecnologías para mejorar aún más su seguridad, incluida la nueva plataforma, además de elementos de seguridad activa y pasiva.

Seguridad Activa

La nueva plataforma posee un centro de gravedad 5mm más bajo que el presente modelo. Junto a las grandes mejoras presentadas en función de su rigidez y evolución del sistema de suspensión, su bajo centro de gravedad ofrece capacidades sorprendentes alcanzando el nivel de un deportivo de alto performance.

Seguridad Pasiva

La nueva carrocería permite una eficiencia en la absorción de energía y resistencia tras una colisión de un 40% respecto al modelo anterior, obtenido tras el incremento en el uso de acero de alta resistencia prensado a altas temperaturas.

Seguridad Preventiva

Las versiones Dynamic y Limited cuentan con sistema EyeSight, innovadora tecnología de asistencia al conductor altamente aclamado en el mundo, que entrega seguridad preventiva , reduciendo la carga conductiva a través de características como Frenado Previo a la Colisión, Control Crucero Adaptativo, Advertencia de Salida Involuntaria del Carril, Advertencia de Vaivén en el Carril, Gestión del Acelerador Previo a la Colisión, Aviso de Arranque del Vehículo Precedente y Frenado Autónomo de Reversa*1.

*Sólo versión Limited

Tecnología de detección de luces altas; cámara monocular integrada al espejo retrovisor interior del auto. Detecta las luces del auto que se acerca de frente, cambiando automáticamente de luces altas a bajas. La función automática antireflejo también integrada al espejo interior, utiliza un sensor que detecta luces muy brillantes de vehículos que lo preceden, cambiando automáticamente los ajustes de reflejo para evitar el encandilamiento, entregando una conducción nocturna más segura.

Sistema inteligente de luces; mueven el haz de luz de los focos delanteros hacia la derecha o izquierda en curva e intersecciones para iluminar la dirección en la que va el automóvil. Subaru New XV emplea por primera vez dos controles de luces delanteras, mejorando la visibilidad nocturna y las capacidades de reconocimiento de EyeSight.

El Detector Posterior de Vehículos Subaru recientemente incorporado, ofrece detector de punto ciego, asistente de cambio de carril y asistencia de retroceso para aumentar la seguridad preventiva del perímetro.

Comentarios

