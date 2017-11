Tomás De Gavardo Es El Nuevo Campeón De Chile De Rally Cross Country

El primer título de Chile en su corta carrera deportiva obtuvo el piloto Tomás de Gavardo (KTM-Precorp-Michelin) luego de terminar tercero en la primera etapa del Campeonato Nacional de Rally Cross Country Baja 300 que se disputó entre La Serena y Copiapó. Solo alcanzó a correr la primera etapa de la competencia para regresar a Santiago porque este lunes y martes rinde la PSU.

Al deportista de 18 años sólo le bastó correr en la primera etapa para sumar los puntos necesarios y alzarse con la corona, regresando a Santiago para este lunes 27 y martes 28 rendir la PSU. Por ello había decidido participar en la jornada sabatina y si terminaba, volver a su casa. Sin embargo, recién a la medianoche del sábado se enteró oficialmente de los resultados de la competencia, puesto que en la caleta Chañaral de Aceituno, donde terminó la etapa inicial de la prueba, no había conectividad.

“Partimos la carrera al mediodía del sábado desde la Cuesta Buenos Aires (La Serena) a Chañaral de Aceituno. Fueron 160 kilómetros de competencia. Por primera vez salía en punta, lo que fue novedoso para mí e interesante. En el trayecto me encontré con Daniel Gouet y Felipe Prohens, logrando andar en el mismo ritmo de ellos y terminando la carrera en tercer lugar”, indicó Tomás de Gavardo, quien de paso logró todo un récord al ser el primer campeón chileno de rally cross country con 18 años.

En la especialidad que también practicaba su padre, Carlo, quien fue campeón mundial, no se confirma el puesto de llegada hasta que todos los pilotos crucen la meta y hasta que los comisarios revisan las tarjetas de todos, donde se penaliza por diferentes razones si el corredor no cumple con lo establecido en cada etapa.

“Llegué a la meta tipo 14:30 horas. Supuestamente no me había saltado ningún puesto o punto de paso durante la ruta, pero nunca se sabe. Así que como me vine a Santiago tuve que esperar los resultados mientras viajaba, confirmándolo recién cuando llegaba a mi casa con mi mamá y hermano Matteo, quienes me acompañaron al norte”, explica Tomás.

Cuando cruzó la meta en la tercera posición, lo recibieron su mamá y hermano. “Fue emociónate abrazarlos… Me acordé de mi papá… Debe estar orgullo de mí. Pero todo fue rápido. Teníamos que volver a Santiago por la PSU”, recuerda el piloto KTM, Precorp y Michelin.

Durante los 160 kilómetros de competencia a través del desierto, Tomás de Gavardo no tuvo problemas, ni caídas ni errores. “Ese trayecto lo conocía súper bien porque con mi papá y hermano lo hicimos muchas veces como paseo. Acampábamos durante días en diferentes lugares… Lo pasábamos muy bien…”, rememora con emoción el estudiante del colegio Cumbres.

Ahora Tomás sólo piensa en este lunes y martes que le vaya bien en la PSU para ingresar a estudiar periodismo. Luego seguirá planificando la temporada 2018 en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country para ir tras la corona mundial de la categoría Junior.

“En 2018 me dedicaré a correr el mundial. Mi abuelo (Giorgio), quien ha sido muy importante en esta actividad, ha realizado algunas gestiones para correr internacionalmente. Así que mi objetivo es cerrar contratos con los auspiciadores para enfocarme exclusivamente a correr y conseguir los mejores resultados”, concluyó el nuevo campeón chileno de Rally Cross Country en motos.

En Primer lugar del Baja 300 fue para Felipe Prohens

Felipe declaró: “Estoy super contento de cerrar así el año, no venia con mucha expectativa, ya que tuve unos meses sin la moto de Rally, por lo cual sabía que me iba costar mucho concentrarme en la lectura de la hoja de ruta. Al ir mucho mas conservador al principio de la competencia me permitió cometer menos errores y sumado que largaba cuarto el primer día (a raíz de haber faltado a la última fecha) pude descontar tiempo el tiempo necesario que me permitió administrar la carrera el segundo día para quedarme finalmente con la fecha”. Concluyó el menor de los Hermanos.

Mientras que el tercer lugar fue para Carlos Cea.

